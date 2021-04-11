نيجيرفان يطالب بعودة سنجار خلال مباحثاته مع بلاسخارت

نيجيرفان يطالب بعودة سنجار خلال مباحثاته مع بلاسخارت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاحد، مجمل الأوضاع في العراق ولا سيما تطبيع الاوضاع في سنجار والانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ، ان بارزاني اجتمع في بغداد اليوم مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث الجانبان “اوضاع العراق السياسية والاقتصادية والامنية والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات من أجل حل المشكلات واتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع في سنجار والانتخابات العراقية المقبلة ومخاطر الارهاب وتهديدات داعش”. 

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