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- شبكة اخبار العراق
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موازنة قروض وضرائب وفساد..العبادي يهنئ الشعب العراقي بإطلاق موازنة 2018
نائب كردي يطالب بمقاطعة العملية السياسية
الأمم المتحدة:أكثر من 8 ملايين عراقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية
نائب كردي:لمعصوم الحق في الامتناع عن مصادقة الموازنة
التحالف الكردستاني: ثلاثة خيارات أمام نواب التحالف في حال تأزم الخلافات بين بغداد وأربيل
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إيران:5.5 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال العام الماضي
ائتلاف المالكي:نرفض زيادة حصة الإقليم في الموازنة عن نسبة 12%
كمارك كردستان:السلطات العراقية لم ترسل مراقبين للمشاركة في إدارة منافذ الإقليم
نائب:الكرد لايقبلون أن تكون حصتهم من الموازنة أقل من 14%
وزارة النفط تنفي تخصيص 10 دولارات من العوائد النفطية لمحافظتي البصرة وميسان
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نيمار مهددًا بالاستمرار مع فريقه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة
اللقاء العراقي السعودي على استاد البصرة تأكيدا لتعزيز الأخوة بين البلدين
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض الحضور لمبارة العراق- السعودية في البصرة
همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني
شنيشل:فريق السويق العماني من الفرق الصعبة
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