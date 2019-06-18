نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة

نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم الثلاثاء أن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم وجناح باريس سان جيرمان يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة مرة اخرى هذا الصيف.وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين فقط من الانتقال إليهم والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.ونقلت صحيفة “الديلي ميل” تقريرها عن شبكة “جلوب سبورت” العالمية، أن هناك شروط وضعتها إدارة باريس سان جيرمان للسماح لنيمار بالمغادرة هذا الصيف.وأفادت هذه المعلومات، أن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أى حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبيلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.ويمتد عقد نيمار جونيور الحالي مع برشلونة حتى صيف عام 2022 القادم، الأمر الذي يقع في صالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يريد العودة إلى صفوف برشلونة من جديد وإعادة الأمجاد واللعب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز وإعادة تكوين الثلاثي المرعب الذي أرهب العالم خلال تواجدهم سوياً في البلوجرانا.ورفض نيمار استكمال مسيرته في برشلونة وقرر فسخ تعاقده بمبلغ خيالي وصلت قيمته 222 مليون يورو من أجل الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *