نيوزلندا أول دولة تستقبل العام الجديد 2019

نيوزلندا أول دولة تستقبل العام الجديد 2019
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبلت نيوزلندا العام الجديد 2019 باحتفالات ضخمة، تميزت بعروض مبهرة للألعاب النارية في “سكاي تاور” بأوكلاند.ووفق ما نقل موقع “نيوز هب” النيوزلندي، فقد استخدمت في العرض المميز 500 كيلوغرام من الألعاب النارية.واحتفلت دولة ساموا قبل دقائق بدخول العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي، لتسبق جارتيها نيوزلندا وأستراليا.

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