نيوزلندا أول دولة تستقبل العام الجديد 2019

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الملحق التجاري العراقي في عمان:الأردن ستبيع الفائض من الكهرباء للعراق
أين العقوبات الأمريكية؟..إيران:أكثر من 33 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر فقط!
نتائج المباحثات العراقية الأردنية وفق بيان مكتب عبد المهدي
الاتحاد الوطني:الكتل الكردستانية لن تصوت على موازنة 2019
وزير النقل الأسبق يحذر من ربط السكك الحديدية مع إيران ..”الخاسر العراق”
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