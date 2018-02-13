نيويورك تايمز:الفشل المتوقع في مؤتمر الكويت سيشكل ضربة قاسية للعبادي

نيويورك تايمز:الفشل المتوقع في مؤتمر الكويت سيشكل ضربة قاسية للعبادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الثلاثاء، أن الفشل المتوقع في مؤتمر الكويت سيشكل ضربة قاسية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي مازال موقفه السياسي ضعيفا رغم هزيمته لتنظيم داعش.وأضافت الصحيفة، على هامش زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، أن “الفشل المتوقع لمؤتمر الكويت يشكل ضربة قاسية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي مازال موقفه السياسي ضعيفا رغم هزيمته لتنظيم داعش”.وبينت أنه “في حين يأمل العبادي في الحصول على 100 مليار دولار، كانت بلاده تكافي في الأسبوع الماضي للحصول على التزامات تصل لـ5 مليارات دولار”.وعلى صعيد آخر، اعتبرت الصحيفة محاولة وزير الخارجية الأميركي حشد التأييد لإعادة إعمار العراق أمرا حيويا لمنع عودة تنظيم داعش، والحد من نفوذ إيران المتزايد في البلاد.

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