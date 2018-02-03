هادي:نسعى لاختيار منتخب ناشئين أفضل

هادي:نسعى لاختيار منتخب ناشئين أفضل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يُباشر الطاقم التدريبي لمنتخب العراق للناشئين، الاختبارات الفنية في جميع المحافظات، لاختيار لاعبي الفريق؛ تحضيرًا لنهائيات كأس آسيا، المقررة في ماليزيا، نهاية هذا العام.وقال علي هادي، مدرب المنتخب في تصريحات لموقع “كوورة”، إنَّ “عملية البحث عن المواهب من مواليد 2002، و2003، وهي الأعمار المطلوبة بنهائيات كاس آسيا ستبدأ من محافظة الديوانية”.وأشار إلى أن “الاختبارات سيشرف عليها الاتحاد الفرعي في المحافظة بالتعاون مع اتحاد الكرة المركزي، والذي أخذ على عاتقه تنظيم بطولة كروية خاصة بهذه الأعمار، والتي سيتواجد بها الطاقم التدريبي للمنتخب، لاختيار اللاعبين المتميزين الذين يستحقون التواجد في بطولة آسيا”.وبين أن “الاختبارات ستتواصل في جميع المحافظات، وستشمل الديوانية، والبصرة، وميسان، والناصرية، ثم بقية المحافظات تباعًا والتي ستكون ذات مردود إيجابي على نوعية اللاعبين الذين سيتواجدون بصفوف المنتخب”.وأشار إلى الغاية الرئيسيّة من إجراء هذه الاختبارات، هي الكشف عن المواهب المنتشرة بالبلاد وإبرازها بالشكل المطلوب لاسيما وأن المحافظات تزخر بالكثير من المواهب التي تستحق تتواجد بالمنتخبات الوطني

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