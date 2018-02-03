هادي:نسعى لاختيار منتخب ناشئين أفضل

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بدر للدول المانحة:لن يلغى الحشد إلا بقرار من خامئني والعراق ليس بحاجة إلى أموالكم!
القانونية النيابية:الإبقاء على الشهادة الجامعية الصوت الأعلى في البرلمان
صحيفة:(9)دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين
الياسري: قانون العفو تسبب بقتل “النزاهة”في العراق
المالكي ما زال يحلم بالولاية الثالثة!
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صحيفة:(9)دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين
صحيفة بريطانية:نفط العراق إلى إيران تحت إتفاق مشترك!
صالح يجيب على تساؤل: أين يذهب فارق السعر في برميل النفط في موازنة 2018 وبين السعر الحالي؟!
ضد الشعب العراقي..الوطنية:تخصيص 5 سيارات جديدة ونثرية ومخصصات أضافية لكل وزير في موازنة 2018!
القنصلية الأمريكية في أربيل تخصص 25 ألف دولار لمقدمي المشاريع الخدمية في كردستان
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