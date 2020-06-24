هادي يعبر عن سعادته في اللعب مع فريق سوفيتوف الروسي

هادي يعبر عن سعادته في اللعب مع فريق سوفيتوف الروسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي كريليا سوفيتوف الروسي لكرة القدم، صفاء هادي، انه سعيد بتجربته في روسيا.وقال هادي في تصريح  صحفي، إن “تجربتي في روسيا رائعة حتى الان، هنا شعرت باني لاعب محترف، الأجواء وعلاقتي بإدارة النادي جميعها ظروف تساعد على النجاح”.وأضاف “لدي الكثير لأقدمه مع كريليا، حتى اللحظة لم اظهر كل ما لدي بسبب مشاركاتي الضئيلة مع الفريق، لكن سالعب بشكل أساسي في مباراة فريقي المقبلة”.تجدر الإشارة الى ان كريليا سوفيتوف سيواجه زينيت سان بطرسبورغ يوم الجمعة المقبل.

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