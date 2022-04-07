هادي يعلن عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن

هادي يعلن عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات.وقال هادي المقيم في الرياض في خطاب بث على التلفزيون “ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.وسيتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء وسيكون برئاسة رشاد العليمي وهو وزير سابق ومستشار لهادي.وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس.وكلف هادي أيضا مجلس القيادة الرئاسي “التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام”.واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.وقالت واس إن بن سلمان عبر عن دعم السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

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