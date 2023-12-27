هالاند أفضل لاعب في2023 وإيدرسون أفضل حارس مرمى في العالم

هالاند أفضل لاعب في2023 وإيدرسون أفضل حارس مرمى في العالم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز النرويجي ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في العام لعام 2023، بينما فاز زميله إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم جوائز القرن للعام 2023، فوز النرويجي ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في العام، خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة العام الماضي، وذلك بعد فوز النرويجي ببطولات البريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي والتشامبيونزليغ وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.وحصل هالاند على 209 نقاط، بينما حصل الفرنسي كيليان مبابي على 105 نقاط، فيما لم يحصل ميسي إلا على 85 نقطة.وهذه هي أو جائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يحصل عليها هالاند.وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. إيدرسون أفضل حارس مرمى في العالم، وفي حراسة المرمى، حصل زميل هالاند في مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023.ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2017، كان إيدرسون يصنف دائمًا ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، لكنه انتظر حتى العام 2023 ليحصل على تكريس موهبته بسبب الأداء الرائع لمانشستر سيتي الذي فاز بجميع الجوائز الوطنية والدولية!وجمع إيدرسون 145 نقطة، ليفوز بالجائزة بفارق كبير عن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الثاني للعامين على التوالي بعد 2022، وتيبو كورتوا، الحائز على الجائزة ذاتها عامي 2018 و2022.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *