هالاند يتقدم على رونالدو بتسجيل الأهداف

هالاند يتقدم على رونالدو بتسجيل الأهداف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجل بوروسيا دورتموند هدفا مبكرا خلال مباراته الجارية ضد مضيفه هوفنهايم، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني.هدف أسود الفيستيفال جاء بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة عن طريق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن هالاند ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى منذ ظهوره الأول مع دورتموند في يناير 2020.وسجل صاحب الـ21 عاما 56 هدفا خلال مشاركته في 57 مباراة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي أحرز حتى الآن 54 هدفا.ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الكبرى منذ ظهور هالاند الأول، بواقع 79 هدفا.

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