هجوم من قبل ميليشيا كتائب حزب الله على مكتب قناتي الحدث والعربية بأمر من أبو جهاد الهاشمي!

هجوم من قبل ميليشيا كتائب حزب الله على مكتب قناتي الحدث والعربية بأمر من أبو جهاد الهاشمي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت قناة العربية الإخبارية تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد، إلى هجوم من ملثمين مجهولين، وإصابة عدد من الصحافيين العاملين بجروح.إذ تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد، إلى هجوم من ملثمين مجهولين، وإصابة عدد من الصحافيين العاملين بجروح.وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن “مسلحين ملثمين يهاجمون مكتب العربية في العاصمة العراقية بغداد”، وأضافت “تلقينا تهديدات خلال الأيام الماضية”.وتابع الحساب الرسمي للقناة “إصابة زملاء خلال اقتحام مسلحين لمكتبنا”.وفي السياق نفسه أفاد مصدر أمني اليوم الأحد، ان من قام بعملية اقتحام  مكتب قناتي الحدث والعربية هم من ميليشيا كتائب حزب الله بامر من مدير مكتب  عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي المدهو ( محمد الهاشمي)المكنى أبو جهاد الهاشمي ، وأكد المصدر ان الاخير هو من أمر باطلاق النار على المتظاهرين الشباب العزل  عبر غرفة عمليات  خاصة بالحرس الثوري الإيراني  بحضور هادي العامري وابو مهدي المهندس وباقي زعماء الميليشيات المتنفذة المرتبطة بايران.

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