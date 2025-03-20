هدية أم كلثوم لداخل حسن

هدية أم كلثوم لداخل حسن
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سامر المشعل

هنالك لقاء نادر للفنان الراحل داخل حسن، كنت أبحث عنه منذ زمن بعيد، فيه بعض المعلومات التي قرأتها بإحدى المجلات العراقية، عن علاقة الفنان داخل حسن بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسبق أن طرحت هذه المعلومات في جلسة استذكار أقيمت لرائد الغناء الريفي داخل حسن في نادي العلوية، فقرأت في وجوه الحاضرين الاستغراب من سرد هذه المعلومات الخفية، فما علاقة أم كلثوم بالمطرب الريفي داخل حسن؟ وليس ثمة جامع يجمعهما بطريقة الغناء أو بمشتركات أخرى!.

وبالمصادفة وبعد عناء عثرت على هذا اللقاء النادر والثمين للفنان داخل حسن، أجرته معه المذيعة نضال فاضل لتلفزيون العراق، وأنا أتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي.كشف داخل حسن بالصوت والصورة عن علاقته ولقائه بأم كلثوم في سوريا في محافظة حلب أثناء تسجيل إحدى الأسطوانات وكان برفقته عدد من المطربات والمطربين العراقيين، وصادف أن تنزل أم كلثوم في الفندق نفسه.يذكر أبو كاظم أن أم كلثوم أحبته وأغدقت عليه بكرمها، واطمأنت عندما رأته يصلي وأعجبت بصوته عندما سمعته، ويقول “على الرغم من أن أم كلثوم فنانة لكنها متدينة جداً”، فكانت تعطيه من طعامها الخاص الذي يطهى لها بالجناح الذي تقيم فيه بالفندق، وكانت تدعوه لكي يرافقها في بعض النزهات والزيارات.

يروي أبو كاظم أن أم كلثوم كانت معزومة في بيت مدير شرطة حلب، فأهدوها بلوزاً أحمر وتنورة خضراء، فقامت أم كلثوم بدورها وأهدتهما إلى زوجته أم كاظم تقديراً له. ويعلق أبو كاظم على ذلك ببساطته المعهودة أن النساء آنذاك لا ترتدي هذه الملابس، ويقصد أن زوجته امرأة عشائرية من بيئة محافظة لا تعرف هذه الأزياء أو ترتديها.لكن المشكلة ظهرت عندما عاد داخل حسن إلى الفندق وكان يسكن مع الفنان حضيري أبو عزيز بالغرفة نفسها، ورأى هدايا أم كلثوم، فارتفعت الغيرة في نفسه ولم يحتمل محبة سيدة الغناء العربي له وتفضيله عليه. فراح ينافق في محاولة لإفساد العلاقة بينهما فقال لأم كلثوم “داخل يشرب الخمر، وأنت شجابج عليه، وأناأصلي”.بعد ذلك يقول أبو كاظم أخذت أم كلثوم تتجنبني، فقلت لها “حضيري يجذب عليج”.ويختم أبو كاظم شريط ذكرياته مع كوكب الشرق بأنها أكملت تسجيل أغانيها قبلنا، ثم ودعناها بطيب خاطر ومحبة، وبالمقابل أهدى أم كلثوم شالاً، وقد دعته إلى الغناء بالقاهرة، ويرى أن علاقته بأم كلثوم من الذكريات التي يعتز بها.وما أجمل الذكريات عندما تنساب من أفواه المبدعين الكبار لذلك الزمن الجميل بفنه وعطائه الإبداعي.

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