هكذا الشجاعة..عبد المهدي:لن نتجاوز مفردة “الرفض” لمن يخرق سيادة العراق!

هكذا الشجاعة..عبد المهدي:لن نتجاوز مفردة “الرفض” لمن يخرق سيادة العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، رفض حكومته أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، فيما اشار إلى أنه لا يوجد اي اتفاق خارج الحكومة، وذلك تعليقا على قيام القوات الأميركية بانشاء قاعدتين غربي الأنبار.وقال عبد المهدي في رده على سؤال خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي مساء أمس الثلاثاء،بشأن قيام القوات الأميركية بانشاء قاعدتين في الأنبار وما إذا كان ذلك بعلم الحكومة ، إنه “لا يوجد شيء خارج الاتفاق الحكومي في أي مكان”، مبينا أن “هناك افعال لا نوافق عليها، حيث ان القصف التركي على سنجار تم رفضه من قبلنا وعلى اثره استدعينا السفير التركي وابلغناه الرسالة ولكن لا نريد لدول الجوار ان تتعرض لاي اعتداء انطلاقاً من اراضينا”.وأضاف عبد المهدي، أنه “إذا كانت بعض الجهات تتجاوز الحدود بشكل معين نلفت نظرها ونعيد الامور الى النصابات القانونية المتفق عليها والاطارات الثنائية المتفق عليها”.ولفت رئيس الوزراء إلى أن “هناك مناطق في كردستان لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية كما ان هناك مناطق قد خرجت في فترة استيلاء داعش من سيطرة الحكومة العراقية ولكن ذلك لا يمنح تلك الجهات الشرعية في الاستيلاء على تلك المناطق، فبتغيير الظروف والحكومات فأن تلك الاراضي ستعود الى الدولة من جديد”.

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