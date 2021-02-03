هل النظام الحاكم اليوم في العراق ، نظام شرعي ؟

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النزاهة النيابية:إقالة وزير المالية أصبحت ضرورة وطنية
الهنداوي:بغداد أقل تحديثا لبيانات البطاقة البايومترية
الإسلامية الكردستانية:التصويت على الموازنة يحتاج إلى مزيداً من الوقت
القضاء العراقي يبحث مع الصليب الأحمر ملف المسجونين الأجانب
نائب يطالب بإلغاء جولات التراخيص النفطية وعقود الإقليم لانها مخالفة للقوانين النافذة
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النزاهة النيابية:إقالة وزير المالية أصبحت ضرورة وطنية
الإسلامية الكردستانية:التصويت على الموازنة يحتاج إلى مزيداً من الوقت
نائب يطالب بإلغاء جولات التراخيص النفطية وعقود الإقليم لانها مخالفة للقوانين النافذة
تحالف الفتح:على الإقليم دفع ما بذمته من ديون إلى بغداد مقابل تمرير حصته في الموازنة
عثمان:الملف النفطي نقطة الخلاف الرئيسي بين بغداد وأربيل
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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