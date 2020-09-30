هل رأيتم أبناء المنصور ببغداد في الميليشيات .. خطر أبناء الريف على الدولة

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بالوثيقة..سفراء الدول الأوربية يؤكدون على مواصلة دعم العراق والكاظمي “يتعهد” لهم بحماية بعثاتهم
حسين:استهداف البعثات الدبلوماسية عملا إرهابيا
عموري لتولر:بفضل بلادكم أصبحنا ملياديرية بعد أن كنا في الشوارع
حسين وتولر يبحثان التهديد الأمني على السفارة الأمريكية
نائبة تحذر من تكريس المحاصصة والمناطقية بالانتخابات المقبلة
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الزراعة النيابية تدعو إلى إنشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة
المالية النيابية:العراق “مفلسٌ” وإن لم يعلن إفلاسه!
المالية النيابية:النظام السياسي سينهار بسبب الوضع الاقتصادي
محمد:20 مليار دينار شهريا إيرادات منفذ باشماخ مع إيران
المالية النيابية:الحكومة تتجه إلى إلغاء موازنة 2020 للعجز المالي الكبير فيها
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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