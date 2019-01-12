هل يمكنك رؤية حيوان في هذه الصورة؟

هل يمكنك رؤية حيوان في هذه الصورة؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- للوهلة الأولى تبدو هذه الصورة مجرد سلسلة من خطوط رأسية سوداء وبيضاء. ورغم ذلك، حققت هذه الصورة انتشارا سريعا بعدما اكتشف مستخدمون على الإنترنت وهمًا بصريًا خفيًا داخلها.ونُشرت هذه الصورة، الأربعاء، على موقع تويتر من قبل مهندسة متخصصة في تقنية النانو، تعيش في نيوزيلندا، وتدعى ميشيل ديكنسون. وتقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الصورة تتطلب بعض الجهد، فإذا لم تتمكن من رؤية الحيوان على الفور عن طريق هز رأسك ذهابًا وإيابًا، قد تحتاج إلى الابتعاد قليلا عن جهاز الكمبيوتر أو الآيفون الذي ترى الصورة من خلاله. وكتبت ديكنسون على الإنترنت، تقول: “يمكنك فقط رؤية هذا الوهم البصري إذا هززت رأسك (أنا جادة). هل يمكنك أن ترى حيوانا، وهو يختبئ خلف الخطوط؟ إنه قطة”.وانهالت تعليقات المستخدمين على تويتر بشأن الوهم البصري الذي يحيرهم. وكتب أحدهم، معلقا “هذا رائع” بينما قال آخر: “التحديق يعمل أيضا”، في حين اقترح ثالث “إبعاد الشاشة في زاوية”.غير أن آخرين زعموا أنهم يستطيعون رؤية القطة “على الفور” دون أن يهزوا رأسهم.

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