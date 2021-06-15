هل يمكن نزع أسلحة الميلشيات؟

بقلم :د. سالم الكتبي

من ينظر إلى خارطة الشرق الأوسط يجد أن المنطقة قد تحولت إلى “مفرخة” للميلشيات التي ينتمي بعضها إلى تنظيمات ارهابية محظورة مثل “داعش” و”القاعدة” وغيرها، بينما يعد بعضها الآخر أذرع طائفية وارهابية ووكلاء يعملون خارج القانون في بلادهم لمصلحة دول أجنبية مثل “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثي في اليمن والعديد من الفصائل والجماعات الموالية للحرس الثوري الايراني في سوريا والعراق، ناهيك عن تنظيمات وحركات أخرى تعمل تحت لافتات مختلفة ولكنها لا تخضع كذلك لسلطة معترف بها اقليمياً أو دولياً.

مايهمنا في هذا المشهد أن هذه الميلشيات تمثل معضلة وعقبة حقيقية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تتواجد بها، سواء لأنها تعمل وفق حسابات ومصالح أطراف أخرى تملي عليها قراراتها، أو لأن لديها أجندات معادية للدولة الوطنية وتسعى إلى فرض مفاهيمها التي تتعارض مع بنية النظام العالمي والعلاقات الدولية، أو لأن بعض هذه الحركات والتنظيمات انخرطت في مشروعات عابرة للجغرافيا لدرجة أنها باتت تتجاوز الأهداف التي تزعم أنها تعمل من أجل تحقيقها.

الكل يدرك دور هذه الميلشيات والتنظيمات في إشعال الحرائق بمناطق ودول عربية عدة، ولكن يبقى السؤال الذي تبدو إجابته عصية على الجميع وهو: كيف يمكن التخلص نهائياً من هيمنة الميلشيات والتنظيمات والحركات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟

هذا السؤال يزداد إلحاحاً في ظل الارتباطات التنظيمية والفكرية والأيديولوجية المتزايدة بين هذه الجماعات، حتى أنها باتت تهدد بنشوب حرب اقليمية في إطار مايعرف بمحور المقاومة، بحسب ما أعلن حسن نصر الله زعيم “حزب الله” اللبناني، وهي الدعوة التي لاقت دعماً من التنظيمات والجماعات التي ترتبط بعلاقات تحالف معلنة وغير معلنة مع نظام الملالي الايراني، والأمر لا يقتصر على التنظيمات الموجودة في دول معينة، بل إن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن قال إن جماعته “جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن الله”، في إطار خطابه المعتاد الذي تبدو مفرداته وعباراته جميعها وكأنها مقتبسة من إحدى خطب قادة نظام الملالي الايراني، ولاسيما عند الحديث عما يصفه بالاستكبار العالمي وصراعات الهوية والسيطرة على مقدرات الأمة الاسلامية وغير ذلك من نهج ارتبط حصرياً في السنوات الأخيرة بملالي إيران الذين يفاوضون ممثلي “الاستكبار” في فيينا من أجل الحصول على مكاسب وعقد صفقة تضمن بقائهم على رأس السلطة في طهران رغم بركان الغضب الذي تموج به شوارع إيران ومدنها وقراها!

الحقيقة أن فكرة نزع سلاح الميلشيات واستئصالها تماماً من دول الشرق الأوسط يبدو سيناريو غير واقعي على الأقل في ظل المعطيات والشواهد الراهنة، ولكن الأمر المؤكد أن بإمكان المجتمع الدولي القضاء على نفوذ الجزء الأقوى والأكثر تدميراً ونشراً للفوضى من هذه الميلشيات من خلال البدء بتفكيك العلاقات بينها وبين الراعي الايراني، الذي يتخذ منها ورقة ضغط قوية تضمن له النفوذ والهيمنة الاقليمية؛ أما كيف يمكن قص هذه الأذرع وفك الارتباط بينها وبين الميلشيات الأخطر عالمياً وهي الحرس الثوري الايراني، فهذه لن تتحقق سوى من خلال جهود اقليمية ودولية مكثفة وشاقة ودؤوبة تضمن استعادة دور الدولة الوطنية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا ودعم هذه الدول كي يمكن لها أن تضمن بقاء السلاح حصرياً بأيدي جيوش وطنية لا تدين بالولاء لأطراف خارجية؛ وقد تابع الجميع ماحدث مؤخراً في العراق عندما تصدت إحدى الميلشيات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حين حاول تطبيق القانون وإعلاء سيادة الدولة على أراضيها!

الميلشيات هي “السوس” الأخطر الذي ينخر في جسد منطقة الشرق الأوسط، ومن دون التركيز على مواجهتها واستئصال دورها وقطع شرايين التواصل والامداد والتمويل بينها وبين مركز نشر التطرف والفوضى والاضطرابات في إيران أو تركيا، لن تكون هناك أي جدوى من محاولات تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة من المناطق التي تشهد صراعات وعنف وسفك للدماء.

نزع أسلحة الميلشيات قد يبدو مطلباً صعب المنال في ضوء الواقع الاقليمي الصعب، ولكنه ليس مستحيلاً في ظل انكشاف الروابط وشبكة العلاقات التمويلية والتنظيمية والأيديولوجية بين المركز والأطراف في هذا المشهد العبثي، ما يتطلب حلولاً وبدائل وتعاون دولياً جاداً لتخليص الشرق الأوسط من آفة الميلشيات إلى الأبد.