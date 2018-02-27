همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني

همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع الاختيار على نجم القوة الجوية، همام طارق، كأفضل لاعب، في مباراة فريقه مع السويق العماني، التي جرت، مساء امس الاثنين، في مسقط، وانتهت لمصلحة الفريق العراقي، بهدف دون رد، في كأس الاتحاد الآسيوي.وعن ذلك، قال طارق، في تصريحات خاصة لـموقع “كوورة”،  “الحمد لله حققنا المطلوب.. قدمنا مباراة كبيرة، السويق ليس بالمنافس السهل على أرضه، واختياري كأفضل اللاعبين، لم يكن بجهد فردي فقط، بل بمساعدة زملائي، الذين لعبوا بروح الفريق الواحد”.وتابع: “القوة الجوية لعب بشخصية البطل، وكنا على قدر المسؤولية، وأسعدنا جماهيرنا، وهدفنا إكمال المشوار، وتحقيق النقاط الثلاث، في المباراة المقبلة، أمام المالكية البحريني، ثم المضي قدمًا نحو تحقيق لقب ثالث”.

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