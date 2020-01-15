همبلات مقتده الصدر100%

همبلات مقتده الصدر100%
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 بقلم:نضال صابر العراقي

كل‌ ‌العراقيين‌ ‌يعرفون‌ ‌المجرم‌ ‌مقتده‌ ‌الصدر‌ ‌الذي‌ ‌سلاحه‌ ‌الوحيد‌ ‌هو‌ ‌الهمبله‌ ‌والهمبله‌ ‌لا‌ ‌تشبه‌ ‌لعبة‌ ‌الدمبلة‌ ‌التي‌ ‌يمسك‌ ‌لاعبها‌ ‌المضرب‌ ‌باليد‌ ‌ليسدد‌ ‌الكرة‌ ‌ويصوبها‌ ‌تجاه‌ ‌الهدف.‌ ‌مقتده‌ ‌الصدر‌ ‌الذي‌ ‌يخطأ‌ ‌معظم‌ ‌العراقيين‌ ‌ويسمونه‌ ‌(مقتدى)‌ ‌والصحيح‌ ‌ان‌ ‌اسمه‌ ‌(مقتده) ‌ ‌وهو‌ ‌شخص‌ ‌قذر‌ ‌جبان‌ ‌يهمبل‌ ‌كل‌ ‌يوم‌ ‌ولا‌ ‌يسمعه‌ ‌سوى‌ ‌عصاباته‌ ‌الإجرامية‌ ‌والمؤيدين‌ ‌لعصاباته‌ ‌اتباع‌ ‌الولي‌ ‌السفيه‌ ‌الخامنئي.‌ ‌آخر‌ ‌همبلات‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌المضحكة‌ ‌هي‌ ‌تصريحاته‌ ‌من‌ ‌داخل‌ ‌ايران‌ ‌بتحشيده‌ ‌لمظاهرات‌ ‌مليونية‌ ‌والتنديد‌ ‌بالولايات‌ ‌المتحدة‌ ‌الامريكية‌ ‌متناسيا‌ ‌هذا‌ ‌الصطل‌ ‌مقتده‌ ‌الوسخ‌ ‌ابو‌ ‌ثرب‌ ‌بأن‌ ‌همبلاته‌ ‌أصبحت‌ ‌مكشوفة‌ ‌حتى‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌جماعته‌ ‌وبدأ‌ ‌العراقيون‌ ‌يعرفون‌ ‌ويدركون‌ ‌زيف‌ ‌ورعونة‌ ‌وعمالة‌ ‌وجاسوسية‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌للإيرانيين‌ ‌وللسفيه‌ ‌المجرم‌ ‌خامنئي‌ ‌الذي‌ ‌يأمره‌ ‌كل‌ ‌يوم‌ ‌بالقيام‌ ‌بأعمال‌ ‌ارهابية‌ ‌ضد‌ ‌العراقيين‌ ‌وضد‌ ‌امريكا‌ ‌ومصالح‌ ‌امريكا‌ ‌في‌ ‌العراق.‌ ‌

‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌يدعو‌ ‌الى‌ ‌تظاهرات‌ ‌مليونية‌ ‌لطرد‌ ‌امريكا.‌ ‌يا‌ ‌للمهزلة‌ ‌كيف‌ ‌لشخص‌ ‌جبان‌ ‌شارد‌ ‌من‌ ‌العراق‌ ‌ومختبيء‌ ‌في‌ ‌ايران‌ ‌ان‌ ‌يدعو‌ ‌لتظاهرات‌ ‌مليونية‌ ‌ضد‌ ‌ايران؟‌ ‌لو‌ ‌كنت‌ ‌يا‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌رجلا‌ ‌لجئت‌ ‌الى‌ ‌العراق‌ ‌وتزعمت‌ ‌التظاهرات‌ ‌لكي‌ ‌تثبت‌ ‌لاتباعك‌ ‌من‌ ‌اللصوص‌ ‌والمجرمين‌ ‌بان‌ ‌قائدهم‌ ‌الصطل‌ ‌رجل‌ ‌حقيقي‌ ‌وشجاع‌ ‌لكنك‌ ‌مجرد‌ ‌شخص‌ ‌جبان‌ ‌وزعطوط‌ ‌يطلق‌ ‌تهديداته‌ ‌وهمبلاته‌ ‌من‌ ‌داخل‌ ‌ايران‌ ‌وهو‌ ‌يعرف‌ ‌تماماً‌ ‌بان‌ ‌همبلاته‌ ‌اصبحت‌ ‌مكشوفة‌ ‌لكل‌ ‌العراقيين‌ ‌وان‌ ‌امريكا‌ ‌ستقضي‌ ‌على‌ ‌كل‌ ‌قادة‌ ‌المليشيات‌ ‌وأولهم‌ ‌سماحة‌ ‌الدجال‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌باعتباره‌ ‌اكبر‌ ‌صطل‌ ‌مليشياوي‌ ‌في‌ ‌العراق‌ ‌يأتمر‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌المجرم‌ ‌الولي‌ ‌السفيه‌ ‌خامنئي‌ ‌لقتل‌ ‌العراقيين‌ ‌وضرب‌ ‌المصالح‌ ‌الامريكية‌ ‌متناسيا‌ ‌هذا‌ ‌الصطل‌ ‌الجبان‌ ‌القذر‌ ‌قداوي‌ ‌واوي‌ ‌وكل‌ ‌قادة‌ ‌المليشيات‌ ‌ان‌ ‌امريكا‌ ‌هي‌ ‌من‌ ‌جعلتهم‌ ‌يتنفسون‌ ‌الهواء‌ ‌بعد‌ ‌اطاحتها‌ ‌بنظام‌ ‌صدام‌ ‌حسين‌ ‌ولولا‌ ‌امريكا‌ ‌لكان‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌محبوسا‌ ‌في‌ ‌تواليت‌ ‌ابوه‌ ‌الصطل‌ ‌محمد‌ ‌صادق‌ ‌الصدر‌ ‌ويبكي‌ ‌مثل‌ ‌الأطفال.‌ ‌لو‌ ‌كنت‌ ‌رجلا‌ ‌يا‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌لدعوت‌ ‌الى‌ ‌تظاهرات‌ ‌مليونية‌ ‌للتنديد‌ ‌بالوجود‌ ‌الايراني‌ ‌المحتل‌ ‌للعراق‌ ‌ولدعوت‌ ‌الى‌ ‌طرد‌ ‌

المليشيات‌ ‌الايرانية‌ ‌ولكنك‌ ‌شخص‌ ‌جبان‌ ‌وسافل‌ ‌وقذر‌ ‌وسيقتص‌ ‌منك‌ ‌العراقيون‌ ‌قبل‌ ‌ان‌ ‌يقتص‌ ‌منك‌ ‌ترامب‌ ‌ويرمي‌ ‌جثتك‌ ‌الى‌ ‌كلاب‌ ‌ايران‌ ‌مثلما‌ ‌فعلها‌ ‌مع‌ ‌قاسم‌ ‌سليماني‌ ‌وأبو‌ ‌مهدي‌ ‌التنكچي‌ ‌ولعلمك‌ ‌يا‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌ان‌ ‌السيد‌ ‌ترامب‌ ‌اذا‌ ‌قال‌ ‌فعل‌ ‌لانه‌ ‌رجل‌ ‌شجاع‌ ‌وواضح‌ ‌مو‌ ‌مثلك‌ ‌جبان‌ ‌ومعتوه‌ ‌وعميل‌ ‌وجاسوس‌ ‌لإيران.‌ ‌انصحك‌ ‌يا‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌نصيحة‌ ‌عراقي‌ ‌وطني‌ ‌وليس‌ ‌ذيلا‌ ‌مثلك‌ ‌ومثل‌ ‌مليشياتك‌ ‌السفلة‌ ‌ان‌ ‌تبقى‌ ‌في‌ ‌إيران‌ ‌وتنسى‌ ‌العراق‌ ‌نهائيا‌ ‌اذا‌ ‌أردت‌ ‌ان‌ ‌تحافظ‌ ‌على‌ ‌حياتك‌ ‌لان‌ ‌العراقيين‌ ‌اقسموا‌ ‌ان‌ ‌يرموا‌ ‌جثتك‌ ‌للكلاب‌ ‌اذا‌ ‌رجعت‌ ‌للعراق‌ ‌انت‌ ‌والمجرم‌ ‌المطلوب‌ ‌قيس‌ ‌الخزعلي‌ ‌قبل‌ ‌ان‌ ‌يقتص‌ ‌منك‌ ‌السيد‌ ‌ترامب‌ ‌ابو‌ ‌إيفاكا‌ ‌واذا‌ ‌انت‌ ‌رجل‌ ‌شجاع‌ ‌تعال‌ ‌الى‌ ‌العراق‌ ‌وسترى‌ ‌كيف‌ ‌

يقتص‌ ‌منك‌ ‌العراقيون‌ ‌بعد‌ ‌ان‌ ‌كشفوا‌ ‌عمالتك‌ ‌وخستك‌ ‌وجاسوسيتك‌ ‌لإيران‌ ‌الشر‌ ‌وحاول‌ ‌يا‌ ‌مقتده‌ ‌الصطل‌ ‌بعد‌ ‌اليوم‌ ‌ان‌ ‌لا‌ ‌تهمبل‌ ‌لان‌ ‌همبلاتك‌ ‌ما‌ ‌راح‌ ‌تنفعك‌ ‌وبلغ‌ ‌أيضاً‌ ‌المجرم‌ ‌قيس‌ ‌الخزعلي‌ ‌بانه‌ ‌بعد‌ ‌اليوم‌ ‌يحلم‌ ‌ان‌ ‌يرى‌ ‌العراق‌ ‌ولن‌ ‌يراه‌ ‌أبدا‌ ‌لان‌ ‌دمه‌ ‌مهدور‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌العراقيين‌ ‌باعتباره‌ ‌مجرم‌ ‌وإرهابي‌ ‌ومطلوب‌ ‌دوليا‌ ‌من‌ ‌ضمن‌ ‌اسماء‌ ‌الإرهابيين‌ ‌المجرمين.‌ ‌

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