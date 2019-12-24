همزة:حراك لتشكيل تكتل سياسي كردي منافس لحزبي طالباني وبارزاني

همزة:حراك لتشكيل تكتل سياسي كردي منافس لحزبي طالباني وبارزاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الثلاثاء، عن وجود اجتماع لـ15 نائبا كرديا خلال الايام القليلة المقبلة لتسمية الكتلة النيابية الجديد، مبينا ان الاجتماع سيخصص لوضع اهداف الكتلة.وقال همزة في تصريح  صحفي، ان “اجتماعا سياسيا سيعقد بين النواب الكرد من الجماعة الاسلامية الكردستانية والاتحاد  الاسلامي والتغيير وحركة الجيل الجديد”.وأضاف همزة، ان “التكتل السياسي السياسي سيضم 15 نائبا كرديا لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”.واوضح ان “الاجتماع سيناقش تسمية الكتلة النيابية الجديدة وفتح باب التعاون مع الكتل العربية في بغداد من اجل القضايا السياسية وعدم تفرد الحزبيين في القرار السياسي”.

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