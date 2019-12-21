همزة:محمد توفيق علاوي قدم طلبا للكتل الكردية بغية دعمه لرئاسة الوزراء

همزة:محمد توفيق علاوي قدم طلبا للكتل الكردية بغية دعمه لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة , السبت , عن تقديم وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي طلبا للقوى الكردستانية لغرض دعمه بالترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبل, موضحا ان الطلب وضع قيد المناقشة والحوار معه.وقال همزة في تصريح  صحفي، إن “محمد توفيق علاوي تقدم بطلب خطي لنواب التحالف الكردستاني وعددهم 50 نائبا لغرض دعمه في الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة”.وأضاف همزة، أن “القوى الكردستانية طالبته بالسيرة الذاتية”، مشيرا إلى ان “طلبه قيد المناقشة سواء بالحوار معه او الحوار الداخلي بين القوى الكردستانية”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابي محمد الخالدي كشف في تصريح سابق ، عن وجود قناعة مبدئية لرئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان علاوي فاز باستفتاء نيابي من مجموعة خمسة مرشحين اخرين. 

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