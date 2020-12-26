هههههة..العمليات المشتركة:منذ 2017 إلى يومنا هذا نلاحق مطلقي الصواريخ “ولم نعثر عليهم”!!!

هههههة..العمليات المشتركة:منذ 2017 إلى يومنا هذا نلاحق مطلقي الصواريخ “ولم نعثر عليهم”!!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن العاصمة بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها ،ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر ،لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني”.وأضاف الخفاجي، ان “العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير ،وأيضاً قطعات الحشد الشعبي ،والقطعات التابعة إلى الأمن الوطني ،وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى ،التي تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جداً”، مؤكداً أن “بغداد آمنة ،ولا يوجد تهديد لها  ونحن نلاحق مطلقي الصواريخ منذ 2017  تجاه السفارة الأمريكية ومطار بغداد والتاجي ولكن لم نعثر عليهم ولكن بغداد آمنة “.

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