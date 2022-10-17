ههههههه..الإطار:العراق سيصدر الكهرباء للخارج في ظل حكومة السوداني!!

ههههههه..الإطار:العراق سيصدر الكهرباء للخارج في ظل حكومة السوداني!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبق القيادي الإطاري الإيراني الأصل معين الكاظمي، الأثنين، وصول المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني لسدة الحكم بالحديث عن عزم السوداني توقيع عقود ضخمة في مجال الطاقة والاعمار فضلًا عن استحداث خمس مدن في أطراف بغداد.وقال الكاظمي في حديث صحفي،إن العراق في ظل حكومة السوداني سيصدر الكهرباء للخارج  من خلال توقيع عقد مع شركة سيمنس فضلا عن إطلاق  برنامج إسكان متكامل استحدثه السوداني يشمل خمس مدن حديثة في اطراف العاصمة.

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