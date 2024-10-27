ههههههه…العامري:سأقاتل أمريكا وإسرائيل من داخل السرداب حتى الموت

ههههههه…العامري:سأقاتل أمريكا وإسرائيل من داخل السرداب حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل زعيم ميليشيا  “بدر” هادي العامري، اليوم الأحد، الجانب الأمريكي المسؤولية “الكاملة” على انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران.وقال العامري في تصريح صحفي نشره مكتبه الاعلامي اليوم، إن “الجانب الأمريكي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وإيران الحبيبة، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وامداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة”.وأضاف “لهذا فقد باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق بأشكاله كافة”. واكد العامري انه سيقاتل امريكا وإسرائيل رافعا راية المقاومة تحت  ظل الإمام خامئني حتى الموت ، وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت أمس السبت بأن “طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية”.وأضافت أن “المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد”.وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح امس السبت أن نحو 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شنت 3 موجات من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنه استهدف 20 موقعا في إيران.

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