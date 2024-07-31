هههههه..ميليشيا الحشد الشعبي تطالب بإخراج القوات الأمريكية “فوراً” من العراق

هههههه..ميليشيا الحشد الشعبي تطالب بإخراج القوات الأمريكية “فوراً” من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت ميليشيا الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، السلطات العراقية الى اتخاذ قرار “فوري” يقضي بخروج القوات الاجنبية من البلاد وذلك بعد الضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكي التي استهدف حشد كتائب حزب الله شمالي محافظة بابل مما أسفر عن سقوط عدد من المقاتلين .وقالت الهيئة في بيان اليوم، ان “ما جرى من عملية عدوانية غاشمة على قواتنا بالحشد الشعبي في شمال محافظة بابل، يدعونا إلى القيام بكل ما علينا من مسؤوليات وطنية، وقانونية، وشرعية، في الدفاع عن سيادة وكرامة مشروع المقاومة الإسلامية ، وتوحيد الجهود، لاتخاذ قرار فوري بخروج القوات الأجنبية من بلادنا”.وأضافت أن “تزامن ذلك الاعتداء مع العملية الاجرامية التي نفذها الكيان الغاصب باغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يعري مخططات الاعداء، باشعال المنطقة وتوسيع دائرة الحرب والعدوان”.

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