هوارمي:تشكيل لجنة فنية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

هوارمي:تشكيل لجنة فنية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وفد حكومة إقليم كردستان، الخميس، عن تشكيل لجنة فنية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن “اجتماعات وفد الإقليم مع القيادات السياسية في بغداد سارت بسلاسة، حيث تم التطرق إلى المشاكل العالقة بين الطرفين وخصوصا مسائل النفط والرواتب”، مؤكداً “تشكيل لجنة فنية لحل تلك المسائل”.وأضاف هورامي، أن “هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لحل المشاكل العالقة”، مشيراً إلى أن “اجتماعا سيعقد اليوم للخروج بمقررات ترضي الطرفين وستكون محل التطبيق”.وأجرى وفد من حكومة إقليم كردستان يوم أمس الأربعاء، سلسلة من المباحثات مع القيادات السياسية ووزارة النفط للتوصل لحلول حول رواتب موظفي الإقليم والنفط. 

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