هود يدعو إلى عودة النازحين إلى مناطقهم

هود يدعو إلى عودة النازحين إلى مناطقهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن قائد لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار صلاح العيساوي ،الاحد، عن وصول القائم باعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود الى منطقة العامرية جنوبي الفلوجة.وقال العيساوي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “القائم باعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود  وصل الى قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، للاطلاع على مخيمات النازحين في القضاء وتسريع عملية عودتهم الى مناطق سكناهم المحررة بعد حسم قضاياهم”.واضاف ان “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وقائد عمليات المحافظة اللواء الركن محمود الفلاحي وقائد الشرطة الفريق هادي رزيج وعدد من اعضاء الحكومة المحلية وعدد اخر من القيادات الامنية كانوا في استقبال هود”.واوضح العيساوي، أن “الوفد استمع الى شرح مفصل من محافظ الانبار علي الدليمي على ملف النازحين والخدمات والامن بحضور المتواجدين في القضاء”، مبينا أن “زيارة الدبلوماسي الأميركي تأتي بالتزامن مع وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى مدينة الفلوجة”. 

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