هورامي:اجتماع الوفد الكردي مع المالية النيابية كان ايجابياً

هورامي:اجتماع الوفد الكردي مع المالية النيابية كان ايجابياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الذي يترأس الوفد الكردي الموجود في بغداد، أن وفد الحكومة الكردية قدم جميع التقارير وأجاب عن أسئلة أعضاء اللجنة المالية أثناء اجتماعه معهم يوم أمس الاثنين.وقال هورامي في حديث صحفي، إن “المناقشات تركزت على نسبة صادرات الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية، وأعداد الموظفين والمتقاعدين، الذين يتسلمون المنح الاجتماعية، وكذلك ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وغيرهم، وجرى الإجابة عن تلك الأسئلة بالأرقام والتفاصيل الكاملة”.وأضاف، أن “الاجتماع كان إيجابياً وهناك تفهم للوضع الاقتصادي في الإقليم، وسيعقد الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني اجتماعا آخر اليوم”، متوقعاً “تثبيت حصة الإقليم في الموازنة”.وأشار إلى أن “الحديث سيكون بعدها مع الكتل النيابية المختلفة، ولكن الاجتماعات الأخيرة شهدت تجاوباً من قبل اللجنة المالية، بسبب الإجابات الدقيقة لوفد الإقليم”.ويوم أمس الاثنين، ترأس نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، اجتماعاً ضم اللجنة المالية ووفداً من حكومة إقليم كردستان يترأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طلباني ، حيث ناقش الاجتماع تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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