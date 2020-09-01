هورامي يكشف عن مهمة الوفدين الكرديين في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، سمير هورامي، الثلاثاء، عن مهمة الوفدين الكرديين اللذان وصلا بغداد في وقت سابق، لمناقشة ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان.وقال هورامي في حديث صحفي، إن “الوفد الاول سيناقش مسألة رواتب قوات البيشمركة، وتجهيزها على مختلف المستويات من قبل الحكومة الاتحادية فيما يتواجد وفدا آخر من وزارة المالية في إقليم كردستان لمناقشة حصة الإقليم من موازنة العام المقبل”.واضاف أن “الوفدين سيلحقهما وفدا اخرا رفيع المستوى يمثل وزراء وقيادات في حكومة الإقليم سيزور بغداد للحديث بشكل أوسع عن القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل وإمكانية التوقيع على اتفاق شامل ينهي جميع الخلافات بين الطرفين”.من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، أن الوفد الموجود في بغداد يمهد الطريق بقضية الموازنة والبيشمركة وحصة الإقليم من موازنة 2021.وتابع المصدر ، إن “الوفد سيعرض بالأرقام والوثائق حول أعداد موظفي الإقليم وكذلك الوثائق الكاملة للإيرادات المالية التي تدخل كردستان شهريا”.