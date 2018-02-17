هولندا تعلن عن استعدادها لدعم العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدى رئيس وزراء هولندا مارك روته، السبت، استعداد بلاده لدعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجات العراق في مختلف المجالات.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في ميونخ استقبل رئيس وزراء هولندا مارك روته والوفد المرافق له”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على رغبة البلدين المشتركة بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتوفير فرص العمل والاستثمار للشركات الهولندية في مختلف المحافظات العراقية بمايسهم بدعم الاقتصاد العراقي وتعزيز توجهات الحكومة العراقية بإعادة الاستقرار”.وهنأ رئيس الوزراء الهولندي بـ”الانتصار على داعش”، مؤكدا حرص بلاده على “دعم القدرات العراقية والاستمرار بتطوير التعاون وتلبية احتياجات العراق ودعم اقتصاده وحالة الاستقرار التي يتطلع اليها في المرحلة المقبلة”.