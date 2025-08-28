هولندا والسويد تدعوان الاتحاد الأوروبي لوقف التجارة مع إسرائيل

آخر تحديث:
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
البنك المركزي:العراق تحت حكم السوداني بلد مستورد وليس منتج
العامري والاعرجي يؤكدان على حماية إيران والدفاع عنها حتى الموت
السوداني: التقية وولايتي الثانية تستوجب التعامل “الجيد مع أمريكا”
معارض تركي يتهم أردوغان بسرقة (1.15)مليار دولار من أموال النفط المصدر من الإقليم إلى تركيا
مصدر برلماني:السوداني والمشهداني من كوارث العراق التدميرية
