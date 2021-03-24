هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات

هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أظهر آخر تحديث للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الاربعاء، بعد فرز 89 % من أصوات الناخبين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفقد فرصه بالحصول على الأغلبية النيابية، وهو ما يعني أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.ويأتي هذا التطور بعد تمكن القائمة العربية الموحدة من اجتياز العتبة الانتخابية وحصولها على 5 مقاعد، مما يرفع نصيب العرب في الكنيست إلى 10 مقاعد.وبذلك، فإن حزب الليكود ومعه حركة شاس للمتدينين الشرقيين، وحزب “يهدوة هتوراة” للمتدينين الغربيين، وحزب الصهيونية المتدينة، و”يمينا” بزعامة نفتالي بينت، يحصلون مجتمعين على 59 مقعدا فقط، وفق هذه التحديثات.ووفق نفس النتائج الجزئية، يحصل معسكر اليسار والوسط على 56 مقعدا، وعليه يتحول حزب “يمينا”، والقائمة الموحدة، إلى لاعبين مهمين في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.وهذه النتائج قابلة للتغيير بعد فرز أصوات الجنود وأصوات نحو نصف مليون إسرائيلي لم يصوتوا في صناديقهم الرسمية. 

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