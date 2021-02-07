هيأة المنافذ تعلن عن إحكام سيطرتها على منع دخول المواد المشمولة بالمنع

هيأة المنافذ تعلن عن إحكام سيطرتها على منع دخول المواد المشمولة بالمنع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأحد، عن توجه بمنع دخول المواد المشمولة بحماية المنتج المحلي.وقال الوائلي، بحسب لوكالة الرسمية، أن “هناك دوراً كبيراً تبذله هيأة المنافذ الحدودية في حماية المنتج المحلي سواء أكان الصناعي أم الزراعي، بالإضافة إلى جميع القرارات التي تصدر من المراجع العليا لمنع دخول مواد معينة لوفرتها في الأسواق المحلية”.وأضاف أن “الهيأة تمكنت من إحكام السيطرة على منع دخول أي مادة مشمولة بالمنع من اجل حماية المنتج، لافتاً إلى أنه التقى بمجموعة من مزارعي الطماطة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة وقدم المزارعون طلباً بمنع دخول الطماطة المستوردة”.واوضح، انه “تم الاتصال بجميع الجهات ذات العلاقة سواء في قيادة العمليات المشتركة أم الجهات الأمنية الأخرى من اجل إحكام السيطرة ومنع توافد المواد الممنوعة من المعابر غير الرسمية”، مؤكداً “منع دخول اي مادة مشمولة في حماية المنتج وبمتابعة هيأة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية والمشرفة على الاجراءات الموجودة في المنافذ الحدودية”.وتابع، انه “سيكون هنالك جهد مضاعف لمنع دخول اي مادة مشمولة في حماية المنتج”.

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