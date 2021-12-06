هيأة النزاهة تطالب الدول الحاضنة للاموال المهربة بإعادتها للعراق

هيأة النزاهة تطالب الدول الحاضنة للاموال المهربة بإعادتها للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب العراق الدول المتضررة،الاثنين، بإطلاق تكتل ضاغط قبالة الدول الحاضنة للأموال المهربة والممتنعة عن إعادتها، والتي توفر الملاذ الآمن للفاسدين .وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “العراق كان حاضراً في اجتماع الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتداول في اتفاقية الخبرات والتجارب الناجحة ومعوقات عمل الجهات المختصة بمكافحة الفساد”، مبينا أن “ممثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد دعا الى تفعيل استرداد الاموال، وتشجيع الدول على عقد مذكرات تفاهم في إطار الاتفاقية الدولية والتعامل مع القضاء”. 

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