هيأة النزاهة تعلن عن استقدام المطلك للتحقيق في مصير 19 مليار دينار كانت مخصصة للنازحين

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مصدر:نزوح عائلات في ديالى بسب إجرام ميليشيات بدر على المحافظة
سوالف علاوي:الكاظمي لديه ” خطة” لجذب الاستثمار في قطاع الكهرباء
هيأة المنافذ:إيران وميليشيا الحشد وراء إدخال الأدوية الفاسدة إلى العراق
الاقتصاد النيابية تدعو حكومة الكاظمي إلى فرض سلطتها على مؤسسات الدولة
العراق ومصر يوقعان على إتفاقية بناء مدن صناعية واقتصادية
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سوالف علاوي:الكاظمي لديه ” خطة” لجذب الاستثمار في قطاع الكهرباء
هيأة المنافذ:إيران وميليشيا الحشد وراء إدخال الأدوية الفاسدة إلى العراق
الاقتصاد النيابية تدعو حكومة الكاظمي إلى فرض سلطتها على مؤسسات الدولة
العراق ومصر يوقعان على إتفاقية بناء مدن صناعية واقتصادية
الخدمات النيابية:التصويت على مشروع قانون مجلس الاعمار بعد إكمال تدقيقه
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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