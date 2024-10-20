هيئة الإعلام تعلن توقيف عمل قناة MBC لأنها جرحت “مشاعر ذيول إيران”

هيئة الإعلام تعلن توقيف عمل قناة MBC لأنها جرحت “مشاعر ذيول إيران”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، مساء امس السبت، توقيف عمل قناة MBC في العراق.وذكر بيان للهيئة، انه “انطلاقاً من واجبنا الموكل الينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب”.وأضافت الهيئة: “فاننا نؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وايقافها عن العمل في العراق، ونوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها”.وفي وقت سابق، نشرت قناة MBC السعودية تقريرًا وصف قادة الفصائل الفلسطينية والعراقية واللبنانية بالإرهابيين.يذكر أن رئاسة الهيئة تحت السلطة الايرانية.

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