هيئة الإعلام والاتصالات تقرر إيقاف عمل شركة إتصالات كورك لحين تسديد ديونها للحكومة العراقية

هيئة الإعلام والاتصالات تقرر إيقاف عمل شركة إتصالات كورك لحين تسديد ديونها للحكومة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  وجهت هيئة الإعلام والاتصالات  بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك لحين تسديد ما بذمتها للحكومة العراقية بحسب ما جاء بالبيان أدناه…

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