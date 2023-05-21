هيئة الاستثمار:إنشاء مجمعات سكنية خارج مراكز المدن

هيئة الاستثمار:إنشاء مجمعات سكنية خارج مراكز المدن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، الأحد، إن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني “يدعم بقوة” ملف الاستثمار في البلاد.وأكد مكية في حديث للصحيفة الرسمية ، أن “التوجه الراهن منصب على إنشاء مدن جديدة على غرار مدينة بسماية، لغرض سحب الزخم إلى خارج المدن الرئيسة”.ووجّه مكية انتقادات شديدة لما أسماها بـ”حملات التشويه والتهويل إزاء هذا الملف المهم والحيوي”، لأنه يؤمن بأنَّ تلك الحملات “تضر بسمعة العراق الاستثمارية، وتجهض محاولات التشجيع والجذب الاستثماري”.وأضاف مكية، أن “الهيئة تعمل على تفعيل آليات السوق لتحديد الأسعار من خلال تفاعل العرض والطلب، في بيئة سليمة تضمن حقوق المستثمر والمستهلك معاً”. 

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