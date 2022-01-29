هيئة الاستثمار:خطط الهيئة في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط

هيئة الاستثمار:خطط الهيئة في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، السبت، العمل على تغيير قانون الاستثمار، وفيما أشارت إلى إرجاع 70 مشروعاً للدولة، اعتبرت أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة “جني الثمار”.وقالت النجار، إنه “منذ استلامنا المنصب وبفترة لا تتجاوز العام وربع العام من الصعب تغيير الوضع الاستثماري في هذه الفترة القصيرة، لكن وضعنا أساساً قوياً وعملنا على محاربة الفساد”، مضيفة أن “محاربة الفساد تمت من خلال تحقيق أهداف مهمة أولها إيقاف منح الأراضي وسحب الإجازات من المشاريع المتلكئة وهذا الأمر لم يكن سهلاً بسبب الإجراءات القانونية، إلّا أن الهيئة تمكنت من إرجاع 70 مشروعاً للدولة”.وتابعت، أن “الهيئة تمكنت كذلك من تخفيض الإعفاءات الجمركية بنسبة 80% في العام 2021 وكذلك بالنسبة للسمات فقد قامت عام 2020 بإصدار 12 ألف سمة، وفي عام 2021 أصدرت نحو 10% من السمات فقط كي لا تؤثر على عمل الشباب العراقي”، موضحة أن “الهيئة قد تتهم ببطء الإجراءات لكن هذا الأمر درس، وتم التأكد بأن أغلب السمات تذهب للتجار والسماسرة لذلك حاربنا الفساد وخططنا للمشاريع بشكل ممتاز “.وأضافت النجار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية  أن “خطط الهيئة تصب في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط فقط، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة جني للثمار”، مؤكدة أن “هناك عملاً على تغيير قانون الاستثمار للمرحلة المقبلة يوازي البيئة الاستثمارية في العراق كون القانون الحالي يحتوي على خلل في الهيكل بالإضافة الى الفساد والبيروقراطية”.

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