هيئة الاستثمار:عودة شركة هانوا الكورية الجنوبية للعمل في مشروع بسماية السكني

هيئة الاستثمار:عودة شركة هانوا الكورية الجنوبية للعمل في مشروع بسماية السكني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، اتفاقها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل بمشروع بسماية السكني.وذكرت الهيئة في بيان ، أن”الهيئة الوطنية للاستثمار عقدت اليوم، إجتماعاً مشتركاً بحضور سالار محمد أمين رئيس الهيئة وأعضاء لجنة الإستثمار والتنمية النيابية مع الجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة هانوا والوفد المرافق له بحضور السفير الكوري الجنوبي في بغداد”.وأضافت، أنه”جرى في بدايته ترحيب رئيس الهيئة بعودة التباحث بما يصب في مصلحة المشروع واستكماله ولا يتسبب بالضرر لأي من الطرفين، معربا عن إهتمام الحكومة وإشرافها المباشر على تفاصيل المشروع ورغبتها بتجاوز الخلاف بين الطرفين”.من جانبهم، إطلع أعضاء اللجنة النيابية على “التفاصيل المالية والقانونية والفنية للمشروع والنقاط الخلافية بين الطرفين”.واكدوا “دعمهم المتواصل لأي جهد يصب في عودة هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يخدم الإقتصاد العراقي ويسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة من الوحدات السكنية”.وبحسب البيان، ان “اللقاء شهد اجواء ايجابية واتفاقا اوليا على حل الاشكالات القائمة والتوصل لحلول قريبة جدا لعودة عمل المشروع واجراء التسويات اللازمة”.ولفت الى ان “الجانب الكوري قدم عرضا تفصيليا يتضمن مقترحات لعودة العمل بالمشروع وفق مراحل وآليات فنية وقانونية ستجري دراستها من قبل الجانب العراقي تمهيدا لاستئناف العمل بالمشروع”.وحضر الإجتماع المدراء العامين والمعنيين بالجوانب القانونية والمالية والفنية من الطرفين. وفقا للبيان.

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