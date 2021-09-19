هيئة الاستثمار:مشروع معسكر الغزلاني السكني سيعرض للاستثمار

هيئة الاستثمار:مشروع معسكر الغزلاني السكني سيعرض للاستثمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الأحد، إن مشروع معسكر الغزلاني السكني بنينوى مازال في بداياته، فيما كشفت عن ثلاثة اجراءات تسبق البدء بتنفيذ المشروع.وقالت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الهيئة مازالت في المراحل الأولية بشأن مشروع مُعسكر الغزلاني السكني في مدينة الموصل”، لافتةً، الى “وجود تعاون مع الحكومة المحلية وهيئة استثمار المحافظة بشأن المشروع”.وأضافت، أنه “سيتم وضع (ماستر كلان) أولاً لتصميم المشروع، وعلى اساس ذلك سيتم طرح الفرص الاستثمارية داخل المعسكر، وبعدها سنعمل على استحصال جميع الموافقات للمشاريع التي سنحصل عليها بما فيها تحويل الأرض من وزارة الدفاع “.ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة فـي محافظة نينوى بتاريخ 2021/8/16، على تخصيص مساحة من مُعسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، على أنْ يُعرض المشروع بالمزايدة العلنية بحسب ما يتطلبه قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019)”.

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