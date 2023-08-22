هيئة الاستثمار:ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل

هيئة الاستثمار:ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، ‏شرطاً ملزماً لقبول المستثمرين المتقدمين لبناء المدن السكنية الجديدة، فيما أكد أن ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل.وقال مكية خلال الإعلان عن فتح العطاءات الخاصة بـ5 مدن سكنية جديدة في خمس محافظات، إن “المدن السكنية الجديدة خارج مركز العاصمة بغداد، وستسهم بفك الكثير من أزمات السكن والزحامات المرورية بشكل تلقائي دون الإحساس بمراحل ذلك”، لافتاً إلى أن “التخطيط الحضري لمركز المدينة سيتغير بعد سنوات من إشغال هذه المجمعات في بسمايا وجانبي الكرخ والرصافة”.وأضاف مكية، أنه “يتم اختيار مستثمرين كفوئين، وأحد المعايير المطلوبة وجود ملاءة مالية تقدر بـ25% من قيمة المشروع أو المرحلة التي سيباشر بها المستثمر، وإذا لم تتوفر هذه الملاءة يعني المستثمر غير قادر على تنفيذ المشروع وبالتالي يتم استبعاده”، مؤكداً أن “ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل”.ا

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