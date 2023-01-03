هيئة الاستثمار :التوقيع على اتفاق مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية لإكمال مشروع بسماية

هيئة الاستثمار :التوقيع على اتفاق مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية لإكمال مشروع بسماية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سالار محمد أمين، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية تضمنت إتفاق الطرفين على عودة العمل بمشروع مدينة بسماية السكني وفق جداول دفع وتسليم لـ ( 9540 ) وحدة سكنية في موعد أقصاه (18) شهراً من تاريخ توقيع الإتفاقية وبما مثل حلاً منصفاً للخلاف المالي السابق وتتويجاً للمفاوضات التفصيلية التي استمرت على مدى الأشهر الماضية.وقال أمين في بيان اليوم، إن هذه الإتفاقية تمثل خارطة طريق لتنفيذ ما تبقى من المشروع وتمهيداً لأبرام ملحق عقد جديد سيتم توقيعه بعد ستة أشهر من الأن يراعى فيه جدوله قانونية واضحة ودقيقة للتسوية المالية بين الطرفين مع ضمان الإنسيابية الكاملة لعملية التسويق وبشكل ينسجم مع الطلب المتزايد على المشروع ويضمن توفر هذه الفرصة السكنية لكل شرائح وأبناء المجتمع العراقي .وأشاد رئيس الهيئة بجهود الفريق القانوني المفاوض في الهيئة والإسناد الكبير الذي حظى به من السادة أعضاء لجنة الإستثمار والتنمية النيابية خلال العام الماضي ، معرباً عن تفاؤله بأن تكون هذه الإتفاقية فاتحة خير لإنجازات الهيئة للعام الحالي الذي خططنا ونعمل لأن يشهد إنطلاق مشاريع إسكانية بطاقات مختلفة لمحددوي ومتوسطي الدخل في بغداد والمحافظات .يذكر بأن شركة هانوا الكورية الجنوبية قامت بتسليم الهيئة (20 ) الف وحدة سكنية وتسلم الـ ( 9540 ) وحدة سكنية سيكون مجموع ما تم تسلمه من قبل الهيئة ( 30 ) الف وحدة سكنية وبما يمثل ( 30 % ) من طاقة المشروع الكلية .

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