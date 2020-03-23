هيئة التقاعد تنفي سرقتها لرواتب المتقاعدين عبر “التأمين الصحي الالزامي”

هيئة التقاعد تنفي سرقتها لرواتب المتقاعدين عبر “التأمين الصحي الالزامي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، توضيحا بخصوص مقطع فيديو تحدث عن معلومات تتعلق بمبادرة التأمين الصحي.وقال رئيس الهيئة، احمد عبد الجليل الساعدي، في بيان : “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مقطع ڤديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح ( الكناني ) تحدث فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين وبشان الموضوع نبين الاتي
_ ان هيأة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية( غلوب مد) نهائيا
_ ان كافة مخاطبات الهياة هي مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل
_ ان الهياة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي ( جماعي ام فردي ) لم يحسم لحد الان وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراءها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية
_ تم اطلاع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعوا صباح ( الكناني) ووجة معاليه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع
_ ان المدعو صباح ( الكناني ) يحاول ابتزاز الهياة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وانه له تاريخ طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده
_ ان هيأة التقاعد الوطنية عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح ( الكناني ).

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