هيئة الكمارك :تطبيق برنامج تدقيق الوصل الكمركي

حسب توجيهات السيد رئيس هيأة الكمارك .. منفذ طريبيل يشرع بتطبيق برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي بشكل الالكتروني

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إستنادا لتوجيهات السيد رئيس هيأة الكمارك الحدودية الاستاذ شاكر الزبيدي، باشر بتطبيق برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي بشكل إلكتروني ،لمنع عمليات التزوير او التلاعب بالوصولات الكمركية والضريبية للمعاملات بما يضمن جبايه الاموال الحقيقية للدولة ومنع هدر المال العام.

في الوقت ذاته تستمر هيأة الكمارك وبالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، بتفعيل البرنامج في باقي المنافذ الحدودية (البرية والبحرية والجوية).

جدير بالذكر ان البرنامج مطبق حاليا في منافذ (مندلي والمنذرية والشلامجة وسفوان وام قصر الاوسط) وهنالك ارادة كبيرة وحقيقية لتطوير العمل الالكتروني.

تأتي هذه الإجراءات انطلاقا من توجه الحكومة نحو الحوكمة الالكترونية وبمتابعة مباشرة من قبل السيد الامين العام لمجلس الوزراء (رئيس لجنه الامر الديواني 22 لسنة 2020).

هيأةالكمارك العراقية

23 نيسان 2022