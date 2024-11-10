هيئة المناطق الكوردستانية تطالب بتأجيل التعداد السكاني لحين حسم المادة 140

هيئة المناطق الكوردستانية تطالب بتأجيل التعداد السكاني لحين حسم المادة 140
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني الى موعد آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.وقال فهمي برهان رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة السليمانية، إنه “يتعين على جميعنا في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكورد من سكنة كركوك الاصليين الى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم”.وأضاف “نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعد ضرورياً، ونعتقد انه يحقق الاهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان”، مستدركا القول “لكن بما أنه مازال لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد الى موعد آخر”.وتابع برهان، القول إن “هذا التعداد سيجري على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم اقليم كوردستان جغرافيا”، داعيا الكورد في العراق الى مقاطعة التعداد السكاني المقرر اجراؤه في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

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