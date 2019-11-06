هيئة النزاهة:امر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق

هيئة النزاهة:امر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن صدور اوامر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق ومنعه من السفر.وقالت الهيئة، في بيان ، إن “أوامر صدرت، اليوم، تقضي باستقدام رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق ومدير الدائرة الهندسية السابق”، مشيرة الى أن الاوامر تقضي بمنعهما من السفر”.وكانت الهيئة اعلنت في وقت سابق ، عن صدور اوامر توقيف واستقدام بحق مسؤوليم محليين.

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