هيئة النزاهة:صدور حكم غيابي (3) سنوات سجن بحق وزير النقل الأسبق (كاظم فنجان)

هيئة النزاهة:صدور حكم غيابي (3) سنوات سجن بحق وزير النقل الأسبق (كاظم فنجان)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابي يقضي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ.وأفادت الهيئة في بيان ، “بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب كاظم فنجان حسين يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته”.وأضافت أنَّ “قرار الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة”.وتابعت أن “المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات”.

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