هيا نضحك..الإطار:المالكي الأفضل لقيادة الحكومة المقبلة!!

هيا نضحك..الإطار:المالكي الأفضل لقيادة الحكومة المقبلة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات، الاحد، أن خيار إعادة تولي زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء مطروح وبقوة، فيما بين أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا أن المالكي الشخصية الأنسب للمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.وقال موات في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي وضع شروط عديدة لمنصب رئيس الوزراء مثل الكفاءة والنزاهة والقدرة على حل الأزمات والخبرة السياسية في إدارة الحكومة”, مبينا أن “الإطار يدرك تماما أن هذه الصفات تنطبق على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.وأضاف، أن “الكثير من المتتبعين للوضع السياسي من المعنيين والمرجعيات ترى في المالكي الشخص المناسب لتولي رئاسة الوزراء لأنه يستطيع مواجهة هذه الأزمات الكبيرة التي خلفتها حكومة الكاظمي بضعفها وتبعيتها للخليج وغير الخليج”.وأوضح عضو دولة القانون أن “الشعب العراقي من 2013 إلى الآن لم ير إي تطور في الوضع الاقتصادي او الخدمي او على مستوى التعيينات التي تشهد تراجعا واضحا جداً”، لافتا الى أن “الشعب العراقي يطمح الى التقدم بعد ان تأخر حوالي 10 سنوات، بوجود شخصية قوية مثل المالكي”.وتابع موات، قوله: “خيار إعادة تولي منصب رئاسة الوزراء من قبل المالكي مطروح وبقوة داخل قوى الاطار التنسيقي”.

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