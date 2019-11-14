هيا نضحك..الحكيم يدعو الى محاربة حيتان الفساد

هيا نضحك..الحكيم يدعو الى محاربة حيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، مجلس القضاء الأعلى بمحاكمات علنية لـ “رؤوس الفساد الكبيرة”، خلال لقاءه رئيس المجلس فائق زيدان.وقال الحكيم في تغريدة، عبر منصة تويتر، إنه “ايماناً منا بحقيقة ان الفساد هو الوجه الاخر للإرهاب، فقد جددنا خلال لقائنا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دعمنا السياسي الكامل للقضاء في ملاحقة الفاسدين بدءا من الرؤوس الكبيرة”.  ودعا الحكيم “مجلس القضاء الى القيام بمحاكمات علنية لاطلاع الشعب على كل الحقائق، واسترداد المال العام وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت ضلوعه بالفساد”.وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر، في وقت سابق، ‏اعماماً لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي ‏والإداري، دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب، بعد ان صوت الأخير على رفع ‏الحصانة عن النواب المطلوبين”، لافتا إلى “التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر ‏لمذكرات القبض او الاستقدام”.‏يذكر ان الحكيم هو أحد اكبر رموز حيتان الفساد.

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